Blu Beach: Maldive, Egitto e Oceano Atlantico

10:34 - Nella quarta attesissima puntata di Blu Beach Paradyse Story Alessia Ventura e Alessia Reato ci porteranno alla scoperta delle spiagge più belle del mondo, volando di paradiso in paradiso, dall’atollo di Lhaviyani. Il campo base è situato a Palm Beach, 85 miglia a nord di Male, la capitale delle Maldive. Insieme a loro ci sarà anche la giovanissima fashion blogger, Patricia Manfield, che ci annuncerà una piacevole sorpresa…

Con la prima paradyse story, in un certo senso, si gioca in casa, perché le protagoniste sono le Maldive stesse. Un arcipelago composto da circa 1200 isole, suddivise in 26 atolli da sogno, per un’estensione di oltre 750 km, che partono dall’equatore e, andando verso nord, raggiungono il settimo parallelo. Un susseguirsi di isolotti incontaminati, lingue di sabbia candida e lagune dall’incredibile color turchese. Immergendoci in queste acque calde scopriamo chela barriera corallina maldiviana è tra le più ricche al mondo e qui si può incontrare una straordinaria varietà di pesci, coralli, creature marine e piante acquatiche. I colori la fanno da padroni.



Sarà difficile stabilire quale sia la barriera corallina più sorprendente, se questa o quella altrettanto spettacolare del Mar Rosso. L’Egitto infatti sarà la meta della nostra seconda paradyse story. Non potevamo lasciarci sfuggire i suoi caleidoscopici fondali. Ma dalle acque salate del mare passeremo a quelle dolci del Nilo, il fiume attorno al quale si è sviluppata la più affascinante civiltà dell’antichità. Navigheremo quindi sulle sue acque scoprendo alcuni degli emblemi dell’antico Egitto, primo fra tutti l’imponente tempio di Abu Simbel.



Per la nostra ultima paradyse story voleremo nell’Oceano Atlantico, nelle isole San Blas appartenenti allo stato di Panama. Un altro arcipelago di isole dalla fitta vegetazione e dalla sabbia bianca; una realtà incontaminata, autentica, abitata dalla popolazione dei kuna, ancora oggi profondamente legata alle proprie tradizioni.Un paradiso questo ancora sconosciuto ai più.



Per scoprire tutto questo e molto altro ancora, non perdetevi l’appuntamento con Blu BeachParadyse Story, domenica 18 maggioalle 13:50, su Rete4.