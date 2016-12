Blu Beach alle Seychelles, Nuova Caledonia e Malesia

12:00 - Domenica 11 maggio andrà in onda la terza appassionante puntata di Blu Beach Paradyse Story, condotto da Alessia Ventura e Alessia Reato, che ci porteranno alla scoperta delle più belle spiagge del mondo. Le due Alessie ci faranno sognare dall’atollo di Lhaviyani, nelle Maldive, assieme alla fashion blogger Patricia Manfield.

Per la prima Paradyse Story rimarremo nell’Oceano Indiano, ma ci sposteremo a sud-ovest rispetto al nostro campo base maldiviano, raggiungendo le Seychelles. Una leggenda narra che questo fosse l’Eden, ovvero il paradiso terrestre, e non si stenta a crederlo. Si tratta di un arcipelago composto da 115 isole di impareggiabile bellezza, un vero e proprio santuario della biodiversità, che ha sviluppato una flora e una fauna endemiche molto ricche. Il primo incontro è con la tartaruga di Aldabra, la più grande tartaruga terreste, un placido gigante che sembra arrivare direttamente dalla notte dei tempi.

Ma ciò che rende le Seychelles una meta così desiderata sono le sue splendide spiagge, distese di sabbia bianca incredibilmente fine, lambita da acque calde e trasparenti. Difficile scegliere la più bella, ma Anse Georgette ha quel qualcosa in più, così come l’isola di Saint Pierre. La fitta vegetazione tropicale arriva fino al limitare della spiaggia, rendendola particolarmente riservata ed esclusiva, è un autentico pezzetto di paradiso. Ci tufferemo anche nel bel mezzo del Festival Créol, un tripudio di gente, musica e danze dal ritmo irresistibile.



Voleremo quindi in un altro oceano, quello Pacifico per raccontare la nostra seconda Paradyse Story, che avrà per protagonista la Nuova Caledonia. Inconfondibile è l’Isola dei Pini, una scheggia verde smeraldo, incastonata in un mare blu cobalto. Sull’isola svettano alte e slanciate araucarie che ne hanno ispirato il nome. La capitale Nouméa è la mecca per i praticanti degli sport acquatici, primo fra tutti il kitesurf.



Infine ci faremo avvolgere dal fascino della Malesia, le sue isole sono delle autentiche perle asiatiche. Incontreremo l’etnia bajau, che ancora vive nei caratteristici water village costituiti da palafitte sul mare. Ci faremo letteralmente conquistare dal sorriso dei bambini e giocheremo con loro sino al tramonto. Chissà se Alessia e Alessia troveranno l’isola di Mompracem, covo del pirata Sandokan e dei suoi tigrotti…



Per scoprirlo l’appuntamento è con Blu Beach, domenica alle 13:50 su Rete4.