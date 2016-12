Alle Terme, in montagna o in città

15:16 - Le Terme sono un luogo di benessere, piacere, aggregazione e vita sociale sin dai tempi degli antichi Romani. La filosofia del recupero del benessere fisico e della rigenerazione dello spirito si conferma anche oggi nelle moderne SPA, in cui regalarsi momenti di evasione e di assoluto relax, da vivere da soli o in compagnia. E visto che l’estate ormai è alle porte, oltre alle strutture in città, a portata di mano per una pausa di riposo antistress, ci sono le terme in montagna per un’immersione nel wellness e insieme nella natura.

QC Terme riprende la filosofia della SPA della Roma imperiale con i propri Centri Benessere. Nata nel 1982 da un sogno di Andrea e Saverio Quadrio Curzio, la catena raccoglie oggi cinque centri benessere di alto livello situati a Milano, Torino, Bormio (Bagni Nuovi e Bagni Vecchi) e Pré Saint Didier. A queste realtà sono destinate ad aggiungersi nuove prestigiose location in Italia e nel mondo, sempre caratterizzate da architetture eleganti, moderne tecnologie, e percorsi multisensoriali in cui abbandonarsi a piacevoli momenti di relax totale, coccolati dai trattamenti a base dei prodotti della linea QC Terme Cosmetics.



Bagni di Bormio Spa and Resort – La loro storia risale al I secolo a.C. La struttura comprende due alberghi, un 5 stelle e un 4 stelle, e due centri termali a pochi passi l’uno dall’altro. Tutto questo è immerso in una cornice ambientale unica che comprende anche gli antichi bagni romani secolari, una cornice di particolare fascino in cui godersi le più innovative pratiche termali. Da non perdere una sosta nella grotta naturale che conduce a una delle sorgenti di acqua termale.



Terme di Pré Saint Didier – Attive dal 1800 e situate ai piedi Monte Bianco, le Terme sono ospitate in un elegante palazzo ottocentesco da cui si gode uno splendido panorama sul massiccio del Tetto d’Europa. Tra le esperienze da provare ci sono cascate tonificanti, idromassaggi con acqua termale e saune-chalet di legno aromatizzata da tutti i profumi di montagna. Da non perdere un caldo bagno termale all’esterno, magari durante una bella nevicata invernale. Il QC Terme Pré Saint Didier Spa & Resort è aperto dal luglio 2013 in prossimità del centro termale, gestito dal 2005 dal gruppo QC Terme. L’hotel è un 4 stelle con 57 camere e sala ristorante con formula B&B.



QC Termemilano – Una vera oasi di benessere nel cuore di Milano: all’interno delle cinquecentesche mura spagnole di fronte a Porta Romana, in un complesso in stile liberty di oltre 2.500 mq, si combinano armoniosamente eleganza dell’architettura e moderne tecnologie per offrire un percorso multisensoriale con oltre 30 differenti servizi benessere. Da non perdere il Tram del Benessere, la prima biosauna al mondo realizzata all’interno di un tram.



QC Termetorino – A Torino, Palazzo Abegg e il suo suggestivo giardino esterno regalano momenti di intensa gratificazione e relax. Situato in pieno centro, in corso Vittorio Emanuele II, offre vasche idromassaggio, biosaune tematiche e sale relax sensoriali, ispirate alla storia della città. Da non perdere l’esclusivo Light Cafè, dove scoprire il gusto del benessere, tra tradizione piemontese e leggerezza.



Tra i centri di prossima apertura ci sono le strutture QC Terme di San Pellegrino e QC Termepozzadifassa, in Trentino Alto-Adige (apertura in programma per l’estate 2014), QC Termeroma e QC Termechamonix (autunno 2014).



In tutti i centri vengono utilizzati i prodotti della linea QC Terme Cosmetics, una gamma di prodotti dedicati al trattamento quotidiano del viso e del corpo che utilizzano l’acqua termale della sorgente Cassiodora di Bormio, fonte naturale di benessere per rinnovare e rigenerare la pelle secondo la filosofia SPA (Salus per Aquam), Gli ingredienti sono tutti di origine naturale e italiana al 100%, con formulazioni di ultima generazione, a base rigorosamente fitocosmetica. Un’intera linea progettata per ottenere risultati di lunga durata, seconda la logica di una vera efficacia 24 ore.



