Alle Maldive con Donnavventura

11:12 - Le Maldive si sa, hanno un fascino particolare e richiamano turisti ed estimatori dei mari più colorati da tutto il mondo. È qui che cercate una struttura che unisca lusso, mare cristallino, sabbia bianca finissima e ricercatezza? Halaveli, situata a nord dell’atollo di Ari, è certamente l’isola che fa al caso vostro. Halaveli ha qualcosa di speciale e si capisce fin da un primo impatto grazie all’accoglienza che riserva la sua struttura da cinque stelle e una cometa.

Questo esclusivo resort presenta ben 86 sistemazioni fra le ville distribuite sull’isola e le 57 water villas, eleganti palafitte cullate da un’acqua trasparente.

Lo stile è moderno e risaltano i materiali naturali come il legno e il marmo; gli spazi sono curati nel minimo dettaglio e non manca alcun tipo di comfort, senza contare che ognuna di queste sistemazioni presenta una piscina privata a sfioro, un lusso che è quasi un vezzo in una cornice che già sembra un infinito paradiso acquatico. Basta infatti armarsi di maschera e pinne e immergersi in quello che è un vero e proprio acquario a cielo aperto, un mondo coloratissimo sommerso, popolato da pesci tropicali, tartarughe e coralli variopinti.



Non è finita qui, Maldive sono anche il posto giusto dove venire per rilassarsi e ricaricare le pile. In tal senso qui ad Halaveli c’è solo l’imbarazzo della scelta: al di là dell’elegante spa, sarà possibile rigenerarsi praticando yoga o più semplicemente sorseggiando un cocktail in riva al mare. Non solo mare, sole e colori, anche la notte Halaveli vi stupirà per la sua eleganza e la suggestione dei suoi raffinati spazi, come quello dello Jing, ristorante e bar overwater con specialità fusion, capaci di accontentare anche i palati più raffinati,e un’atmosfera indimenticabile.