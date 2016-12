9 luglio 2014 Alberghi a quattro ruote: una libertà tutta on the road In treno o su un aereo, una rassegna di ostelli speciali, emozionanti e soprattutto molto curiosi Tweet google 0 Invia ad un amico

17:00 - Vi piace l’emozione del campeggio ma non sapete rinunciare a tutti i comfort? Amate viaggiare ma avete paura di volare o di fare una crociera? Non temete: nulla è perduto. Se poi il vostro imperativo è partire senza spendere una fortuna, potete scegliere di pernottare in strutture davvero bizzarre, ricavate all’interno di mezzi di trasporto. In treno, in roulotte o su una vera casa galleggiante, le stanze offrono allestimenti particolari e affascinanti, all’insegna del più puro on the road.

Le proposte arrivano da Hostelworld (www.hostelworld.com), il portale che consente di prenotare a prezzi convenienti ostelli e bed and breakfast in qualsiasi parte del mondo. Dalla Germania al Sud Africa, ecco alcune strutture che reinterpretano il tema del viaggio davvero… alla lettera. Tutte le strutture sono rivolte a famiglie, a gruppi di amici e a coppie che desiderano vivere una vacanza all’insegna del relax e del divertimento. I prezzi, per persona e a notte, partono da un minimo di 20 euro a testa.



BaseCamp Bonn, Germania - Bonn, ex capitale tedesca, ci offre un ostello unico al mondo, composto da caravan e roulotte, comodamente parcheggiati in un ex magazzino vicino alla riserva naturale Siebengebirge e al fiume Reno. Gli spazi, che declinano il tema della camere-caravan, sono rigorosamente a tema, accoglienti, coloratissimi e dotati di ogni comfort.



ArkaBarka Floating Hostel, Serbia - A Belgrado, all’interno di uno dei più bei parchi cittadini, si trova una casa galleggiante sul Danubio. Gli ospiti sono accolti in un luogo davvero esclusivo, un mix tra il country offerto dal fiume e il comfort urbano. La vista è magnifica e la living room è arredata con stile e attenzione per il design. Infine, addormentarsi cullati dalle onde del Danubio, dona alla vostra vacanza un aspetto decisamente romantico.



Jumbo Stay, Svezia - Bastano pochi minuti di navetta dall’aeroporto Arlanda di Stoccolma per raggiungere questo originale ostello che sembra dover decollare da un momento all’altro. La struttura, ricavata all’interno di un autentico aereo Boeing 747-200, offre la possibilità insolita di dormire su comodi letti all’interno di un vero jet, dove lo spazio è sfruttato al meglio. Se avete sofferto per gli spazi ristretti della classe turistica, non preoccupatevi: qui le cabine sono accoglienti e funzionali. Ognuna dispone di una TV a schermo piatto e connessione Wifi. Jumbo Stay è aperto tutto il giorno con membri dell'equipaggio sempre a disposizione, per agevolare gli arrivi e le partenze degli ospiti in qualsiasi momento.



Santos Express Train, Sudafrica - A Mossel Bay si trova, parcheggiato direttamente sulla spiaggia, un treno autentico trasformato in albergo, che conduce i suoi ospiti in paradiso. Quelli che un tempo erano scompartimenti sono stati trasformati in confortevolissime cabine private, tutte affacciate sul mare. Quando si esce dalla propria stanza, naturalmente, non si incontra il duro pavimento di una stazione ferroviaria, ma si affonda nella sabbia bianca della baia. Inoltre, grazie al ristorante, al bar e alla birreria è possibile godersi le specialità della zona da una terrazza con una vista mozzafiato.