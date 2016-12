Strudel, pane e speck in festa in Alto Adige

15:00 - Dal 4 al 6 ottobre le vie del centro di Bressanone si riempiono di un’irresistibile profumo capace di scatenare a tutti l’acquolina in bocca. Il Mercato del Pane popolerà la Piazza del Duomo e proporrà varie degustazioni: dal pane alla frutta, alle pagnotte venostane in coppia “Vinschger Paarl”, dalla pagnotta pusterese “Pusterer Breatl”, al filone bianco e al pane croccante di segale (Schüttelbrot), dallo Zelten allo strudel di mele.

Per tutti questi alimenti il marchio di qualità Alto Adige garantisce l’utilizzo di ingredienti naturali e l’assenza di conservanti o di esaltatori di sapidità. Il programma è fitto e oltre a soddisfare l’appetito propone eventi che valorizzano le tradizioni altoatesine: bande musicali, balli e lezioni di cucina. Non mancano le escursioni anche by night per far conoscere Bressanone e suoi splendidi dintorni.



A pochi chilometri di distanza, a Santa Maddalena in Val di Funes, piccolo centro ai piedi dell’Odle, sabato 5 e domenica 6 ottobre si tiene invece la festa dello Speck. In migliaia accorreranno per poter gustare le tante prelibatezze proposte utilizzando come ingrediente principale lo speck dell’Alto Adige. A sorprendere ogni anno con le sue creazioni ci sarà Hans Mantinger, abilissimo nell’affettarlo magistralmente. A fare da cornice alla celebrazione dello speck, il mercato contadino, l’artigianato tipico locale, le animazioni per i bambini e l’immancabile concerto della Banda della Val di Funes. L’altro spettacolo è quello offerto dalla natura: il panorama che si può ammirare da Santa Maddalena, il Parco naturale Puez-Odle, è di incomparabile bellezza. Vale dunque la pena trascorrere il prossimo fine settimana in Alto Adige perché tutti i sensi avranno soddisfazione: il gusto, la vista e l’olfatto!

Per informazioni www.mercatodelpane.it e www.speckfest.it





Per imparare a fare lo studel di mele, guarda il video di Cotto e Mangiato