South Bass Island, la tranquillità del Lago Erie

18:09 - La spedizione di Donnavventura è in pieno svolgimento, il team ha raggiunto South Bass Island nel lago Erie, un immenso specchio d’acqua che tocca le sponde di diversi stati americani, Michigan, Ohio, Pennsylvania, New York, nonché le sponde della provincia canadese dell'Ontario.

Il lago è stato teatro di cruente battaglie navali durante la guerra anglo-americana che si svolse tra il giugno del 1812 e il febbraio del 1815. Proprio a largo di South Bass Island, la flotta americana riportò, nel 1812, un’importantissima vittoria, rievocata da molti dei monumenti presenti sull’isola.



L’unico centro abitato è Put-in-Bay, nome che letteralmente significa “mettere nella baia”, poiché è qui che, in caso di brutto tempo, venivano ormeggiare le golette in navigazione sul lago, nell’attesa che si ristabilisse il sereno. South Bass Island è un’isola tranquilla, molto amata proprio per la sua atmosfera distesa e rilassata, basti pensare che il mezzo di trasporto più popolare è la golf cart: take it easy!