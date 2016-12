Tgcom24 >

Salone Nautico: a Genova le barche più belle 2 ottobre 2013 Salone Nautico: a Genova le barche più belle La manifestazione cambia pelle, con un nuovo calendario e tutto il meglio del mercato, dal tender al maxi yacht. Una bella occasione per esplorare la città Tweet google 0 Invia ad un amico

L'ammiraglia del Salone Nautico: il super yacht Chopi Chopi, lungo 80 metri. Solaris 42 Solaris 42 Solaris 48 Solaris 48 Beneteau Beneteau Baglietto Baglietto Baglietto Baglietto Azimut 80 Azimut Magellano Rio Espera 34 Beneteau Sessa Un tender Zar Un gommone Capelli Capelli Capelli

12:33 - L'appuntamento in questa edizione 2013 segue un diverso calendario, da mercoledì 2 a domenica 6 ottobre, propone un layout innovativo con ancora più spazio alle aree in acqua, e presenta tutto quello che di bello e di nuovo riguarda il mondo della navigazione e della fruizione del mare, con barche da 1,85 a 80 metri di lunghezza: siamo a Genova, alla 53° edizione del Salone Nautico Internazionale, organizzato da Fiera di Genova e UCINA.

Il nuovo calendario, che passa dalle tradizionali nove giorni di apertura a cinque giornate di esposizione, punta a dare una risposta precisa ai desideri degli espositori e alla loro richiesta di concentrare attenzioni e interessi durante la visita. A disposizione del pubblico ci sono 750 espositori, 1000 imbarcazioni presentate, di cui oltre 100 novità, 180.000 mq di esposizione di cui 100.000 di solo specchio acqueo, 6 aree espositive tematiche, tutte le tipologie di imbarcazioni esposte - dal motore alla vela, dai tender ai maxi yacht, e ancora convegni e iniziative in città: insomma il Salone Nautico si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di cose d mare con il meglio dell'offerta internazionale.

Sono presenti a Genova tutte le tipologie di imbarcazione: a motore, a vela, dal piccolo tender al maxi yacht e ancora gommoni, motori, accessori, libri, abbigliamento, corsi, proposte turistiche. L'ammiraglia di questa edizione, ovvero la barca più grande presente in Fiera, è il superyacht “CHOPI CHOPI”, un 80 metri dei cantieri CRN, mentre la barca più piccola è il gommone “Roll185” del cantiere Arimar, di soli 1,85 metri di lunghezza.

La parola guida di questo Salone è ”Esperenzialità”, per coinvolgere il visitatore in prima persona. Il Sea Experience è un coinvolgente contesto interattivo di prove pratiche e offerte legate al mare e alle attività in tema, con sport nautici, turismo, corsi di apprendimento, abbigliamento, editoria. Il centro di questa sezione si trova nella piccola darsena in testa al molo che ospita il Sailing World: qui si svolgono le prove a mare degli sport acquatici, mentre Il teatro del mare all’interno del padiglione B ospita rappresentazioni e performance. Infine il padiglione D è il Sea Experience Shopping Center in cui è possibile acquistare abbigliamento, accessori e gadget.

“Enjoy Genoa Pass”, una card che assicura a tutti i visitatori un’accoglienza speciale in città, con sconti e agevolazioni per tutto il mese di ottobre, per visitare mostre e musei, partecipare a eventi, fare shopping e andare al ristorante o al bar. Chi vorrà, potrà anche tornare a Genova nel periodo natalizio, dal 1° al 29 dicembre, ed esibendo la card contare su una riduzione tra il 10 e il 15 per cento del costo degli alberghi convenzionati. Tra le sedi espositive che aderiscono al circuito ci sono: Palazzo Ducale con la mostra su Robert Doisneau, “Paris en liberté”, l’Acquario di Genova ( Il biglietto di ingresso al Salone diventauna card che assicura a tutti i visitatori un’accoglienza speciale in città, con sconti e agevolazioni per tutto il mese di ottobre, per visitare mostre e musei, partecipare a eventi, fare shopping e andare al ristorante o al bar. Chi vorrà, potrà anche tornare a Genova nel periodo natalizio, dal 1° al 29 dicembre, ed esibendo la card contare su una riduzione tra il 10 e il 15 per cento del costo degli alberghi convenzionati. Tra le sedi espositive che aderiscono al circuito ci sono: Palazzo Ducale con la mostra su Robert Doisneau, “Paris en liberté”, l’Acquario di Genova ( www.acquariodigenova.it ), nella sua nuova e ampliata veste, i Musei Civici, il Galata e il Luzzati, Palazzo San Giorgio con la mostra “Transatlantico REX, il Mito e la Memoria” aperta fino al 12 ottobre, il Museo d’Arte Contemporanea Villa Croce, i Teatri Carlo Felice, Tosse e Stabile, i circuiti cinematografici Genovacentro e The Space Cinema, le visite al centro storico e ai Palazzi dei Rolli e di Wow – Genoa Science Center.

Per rendere più piacevole il soggiorno in città, c'è anche la terza edizione di GenovaInBlu ( www.genovainblu.it ) con un programma di eventi culturali, commerciali, musicali e spettacolari che animeranno Genova durante tutto il periodo del Salone Nautico

Genova, Salone Nautico Internazionale

da mercoledì 2 a domenica 6 ottobre

Fiera di Genova

Orari: dalle ore 10:00 alle ore 18:30

Biglietti: 15 euro (ridotto 13 euro, elettronico on line 13 euro + commissioni; ingresso gratuito per minori di 14 anni se accompagnati e per portatori di handicap, assistenza su richiesta)