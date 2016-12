Orticolario: peccati di gola in giardino

15:04 - Villa Erba a Cernobbio, sul lago di Como, ospita da venerdì 4 a domenica 6 ottobre la quinta edizione di Orticolario, appuntamento di riferimento per gli appassionati di giardino, di verde e di tutte le suggestioni ad essi collegate. La manifestazione, giunta alla sua quinta edizione, propone un'esperienza sensoriale assoluta, aperta a influenze di moda, gusto, arte, design.

Madrina e ospite d’eccezione di quest’anno è Laudomia Pucci, vice presidente e direttore immagine della Emilio Pucci:: il connubio tra la moda e il mondo dei fiori è del resto una tradizione a Orticolario, che ha avuto come ospiti nelle precedenti edizioni Vivienne Westwood, Rosita Missoni, Li Edelkoort, Wanda Ferragamo.

L'edizione 2013 è dedicata al gusto e ai “peccati di gola in giardino”. Non potevano dunque mancare nuovi espositori con proposte golose a base di prodotti derivanti dalla natura, come Ferri dal 1905 con spezie, legumi, frutta secca e candita, il trentino Delizia d. Klaus Juergen Wirths con l’ampia proposta di senapi prodotte artigianalmente, il Birrificio Italiano di Lurago Marinone (CO) che, in uno suggestivo spazio coperto da luppolo in fiore, serve le sue birre artigianali, e la pugliese Azienda Agricola Petrignano con la sua produzione di olio extravergine di oliva biologico vegan ok, mandorle e cosmetici a base di olio extravergine di oliva.

Partecipano a Orticolario i vivaisti selezionati dal Comitato Scientifico. Otre 50 sono i nuovi espositori, tra cui (per citarne solo alcuni) l’Azienda Agricola Oasi, che dalla Sicilia porterà cactacee, succulente e piante carnivore rare da collezione; dal Veneto arrivano Agricola Geel Floricoltura con erbe aromatiche e officinali e La Società Agricola Arborea Farm con piante acquatiche e palustri rare ed insolite, tra cui ninfee, fiori di loto, iris, Hibiscus e graminacee da umido. Dal Trentino Alto Adige Vivai Piante Omezzolli porta antiche piante da frutto, La Toscana è rappresentata da Silvano Sonnoli con meli a fiore e agrumi, e dall'Azienda Agricola Picchi con una collezione di peperoncini, pomodori e aromatiche. Da non dimenticare infine I Giardini e le fronde, in arrivo dal Piemonte con arbusti, erbacee perenni, annuali, oltre alle recinzioni naturali e agli intrecci di rami, utilizzati anche per recintare lo spazio del Verduraio Matto.



E' presente a Orticolario anche la Società Agricola San Patrignano, che si sposa perfettamente con le finalità sociali dell’evento, e che porta piante da fiore e la sua produzione di vini, olio, miele e prodotti da forno. L'arte è rappresentata da Michele Vitaloni nella giungla “Verde Selva” realizzata da Rattiflora nel Padiglione Centrale, e da Marina Gallandra attraverso la sua mostra fotografica “Tela d’autore”, dove l’autore della tela è il ragno e le foto fissano la luce del sole riflessa dai fili della tela. Il risultato è una miriade di colori che si accendono, brillano, ritornano velocemente nell’invisibile.



