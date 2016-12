Marrakech: Palais Rhoul, sogno marocchino

14:10 - Il Marocco affascina e stordisce con suggestioni dal sapore magrebino. Facilmente raggiungibile dall’Italia con un volo di poco più di 3 ore, questo Paese garantisce un perfetto momento di evasione al caldo.

Marrakech, la città rossa, incorniciata dalle vette dell’Alto Atlante, è considerata la capitale meridionale del Paese. Questa città pullula di vita e di persone e rievoca profumi, sapori e colori in un caleidoscopio che risveglia i sensi. Oggetti della tradizione artigianale si mischiano al profumo delle spezie e dei piatti fumanti, non solo nella piazza Djemaa el-Fna, che ne rappresenta l’emblema, ma anche nei caratteristici souq, un dedalo scomposto di viuzze, negozi e bancarelle, dove è facile perdersi.



A soli 7 km da Marrakech, si trova il Palais Rhoul. Considerato il più bel palazzo del Marocco meridionale, questa lussuosa dimora è di proprietà di una famiglia che da diverse generazioni ne cura l’aspetto oltre che l’accoglienza (www.palais-rhoul.com). Diciotto stanze fra eleganti camere e suites da moltiplicare per un’infinità di momenti di relax fra caminetti, sale di lettura e ambienti finemente arredati. Fiore all’occhiello della struttura: una piscina da sogno sulla quale affacciano alcune delle suites dove abbandonarsi al relax più completo.



A cornice di questa splendida dimora anche un parco di cinque ettari dove è possibile rilassarsi comodamente all’ombra di palme, mimose e buganvillee, così come vivere un momento di evasione alternativo grazie alle sei tende dotate di ogni comfort e disseminate nel suo giardino.

Per un momento di totale abbandono, non poteva mancare un Hammam per un viaggio nel benessere fra oli aromatici, massaggi tradizionali e una sala relax che vi farà completamente dimenticare fatica e stress del corpo e della mente. Un’altra eccellenza anche il suo ristorante all’aperto, l’Abyssin, immerso nel parco, con tavoli allestiti sotto baldacchini e tende sinuose, propone una cucina leggera e al contempo interessante, dove i sapori della tradizione vengono rivisitati per stupire gli ospiti di questa incredibile dimora.