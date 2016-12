I migliori Hot New Hotel del mondo

18:01 - Per il vostro prossimo viaggio, prima ancora della meta, avete in mente di scegliere un hotel che vi assicuri esperienze indimenticabili? Perfetto, la nuova lista stilatata da TripAdvisor sui migliori Hot New Hotel del mondo, sembra fare proprio al caso vostro. i 33 hotel sparsi nel mondo sono infatti le migliori strutture che, aperte un anno fa, hanno regalato ai propri ospiti sensazioni irripetibili. Tra i tanti hotel c'è anche il nostrano LaGare Hotel Venezia di Murano. A voi la scelta se abbandonarvi alle coccole di un hotel straniero o a quelle di un resort europeo.

Hot New Hotel d'Europa: il primo della classifica è il Kempinski Hotel Cathedral Square, Vilnius, Lituania. Una volta giunti in città, immergetevi nella bellezza barocca del suo centro storico, tra i più grandi e meglio conservati d'Europa, Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO. Al secondo posto troviamo, invece, The Ampersand Hotel, Londra, Inghilterra. A Londra non dimenticatevi di fare un giretto panoramico sulla London Eye, da lì il panorama è magnifico e potrete dare uno sguardo dall'alto ai più bei monumenti della città.



La Medaglia di bronzo va al Das Stue, Berlino, Germania. Un giro completo della città di Berlino non può non comprendere qualche ora da trascorrere all' "Isola dei musei", il cui nome deriva dalla grande concentrazione di musei di importanza internazionale come L'Altes Museum, il più antico dei museum e il Bode-Museum, con la sua caratteristica cupola in rame dove sono esposte opere romane e bizantine. Al quarto posto troviamo invece l'InterContinental London Westminster, Londra, Inghilterra.

Quinto posto per il The Ritz-Carlton, Vienna, Austria. A Vienna, si sa ogni cosa assume un fascino romantico e "da sogno". Tra un monumento, un valzer e uno spettacolo teatrale non dimenticatevi di assaggiare qualche specialita culinaria. Tra le tante, le più famose sono: il Tafelspitz, un gustoso pezzo di manzo bollito nel brodo, servito con patate arrosto, salsa di erba cipollina, mela o cren; il Gulasch, il Kaiserschmarren, una frittata dolce sminuzzata e condita con diversi tipi di frutta e la tanto osannata Sachertorte.



Detiene il sesto posto della classifica il Metropol Palace, A Luxury Collection Hotel, Belgrado, Serbia. Non avete idea di cosa visitare a Belgrado: cominciate dal Teatro Nazionale, opera del serbo Aleksandar Bugarski per poi continuare con una visita al Museo nazionale, presente nella stessa Piazza della Repubblica. Mentre al settimo posto c'è il Cafe Royal Hotel, Londra, Inghilterra.

All'ottavo posto brilla di luce propria il fantasticco Myriad by SANA Hotels, Lisbona, Portogallo. In città non dimenticatevi di visitare: Il Castelo de São Jorge, posto nel sito dell'acropoli della città antica e La Praça Marquês de Pombal con il suo celebre monumento dedicato al nobile che ricostruì la città dopo il terremoto e il "Parco Eduardo VII", il più grande parco della città, con annesso giardino botanico



Mentre al nono troviamo il nostro LaGare Hotel Venezia, Murano, Italia. Una volta giunti a Murano dopo aver fatto il canonico giretto tra i mille negozietti di vetro soffiato, non tralasciate di visitare il Duomo dei Santi Maria e Donato, la Chiesa di San Pietro martire e il Palazzo Giustinian con lo straordinario Museo del Vetro

Decimo e ultimo posto per il Andaz Amsterdam Prinsengracht, Amsterdam, Paesi Bassi. Qui date un'occhiata alla Piazza Dam sulla quale si affacciano anche il Palazzo Reale in stile barocco e la "Chiesa Nuova". Altri monumenti da non perdere sono la Oude Kerk, la Westerkerk e le piazze: Munttplein, Rembrandtplein, Leidseplein e Waterlooplein.



Infine se volete spingere i vostri passi un pò più in là dell'Europa, ecco i migliori 10 Hot New Hotel del Mondo: Hotel Casa San Agustin, Cartagena, Colombia; Kura Design Villas Uvita, Uvita, Costa Rica;Taj Palace Marrakech, Marrakech, Marocco; 21c Museum Hotel Bentonville, Bentonville, Arkansas; Kempinski Hotel Cathedral Square, Vilnius, Lituania; Mandarin Oriental Pudong, Shanghai, Shanghai, Cina; Refinery Hotel, New York City, New York; The Ampersand Hotel, Londra, Inghilterra; Four Seasons Hotel Baku, Baku, Azerbaijan e infine al decimo posto c'è lo Zero George Street, Charleston, South Carolina