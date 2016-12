Donnavventura: un deserto che scalpita

11:34 - E’ una sensazione straordinaria quella che si prova viaggiando nel deserto. Chilometri e chilometri di nulla, dove lo sguardo si perde all’orizzonte e si sente solo il rumore del vento. Ma non si tratta che di un’immobilità apparente, perche ogni deserto in realtà, brulica di vita e quello arabo-siriano non fa eccezione.

E’ un'alternanza di steppe e distese pietrose che si estendono su parti di Siria, Iraq, Giordania e Arabia Saudita. Continua a sussistere in queste aree un’economia tradizionale basata sulla pastorizia e collegata alle oasi, che un tempo costituivano tappe obbligate lungo le rotte carovaniere, che trasportavano merci dall’Oceano Indiano al Mediterraneo. Non è affatto raro imbattersi in greggi di pecore e capre condotte da beduini a dorso di dromedario, come è successo anche alla carovana di Donnavventura.



Ma l’incontro più emozionante è stato quello con orici e gazzelle. Gli orici sono antilopi di grandi dimensioni, dotati di lunghe e imponenti corna, che si suddividono in quattro specie, tre africane e una araba di dimensioni più contenute. L’orice d’Arabia si caratterizza per il suo manto bianco luminoso, mentre sul muso ha una macchia bruna, come pure nella giuntura fra capo e collo, sulla fronte, sul naso e lungo la linea che va dal corno, all’occhio al naso. Anche le zampe sono di colore bruno. Sono animali che si sono perfettamente adattati a questo tipo di territorio e alle risorse limitate che offre. Sono in grado di capire se sono presenti piogge nelle zone vicine, per questo compiono anche lunghi spostamenti, muovendosi in branchi che vanno da tre a quindici individui.



Più numerosi sono invece i branchi di gazzelle, dove le femmine e i piccoli vanno dai dieci ai trenta individui, nelle savane africane invece si possono incontrare anche branchi formati da centinaia e centinaia di esemplari. I maschi trascorrono i primi anni in gruppi di scapoli e poi diventano territoriali. Sono animali esili, dotati di lunghe zampe che permettono loro di coprire anche distanze notevoli ad una velocità di 50 km orari (l’africana gazzella di Thompson sfiora i 95 km orari). Agili ed eleganti hanno sulla sommità del capo piccole corna scure incurvate all’indietro. Il manto color caffelatte permette loro di mimetizzarsi perfettamente con l’ambiente circostante, passando quasi del tutto inosservate ad occhi distratti.