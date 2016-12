Donnavventura: in Quebec, lo spettacolo del foliage autunnale

16:15 - C’è un preciso momento dell’anno in cui la magia sembra posarsi sulle distese boscose del Quebec, infiammando d’oro e di rosso le cime degli alberi che si tingono di colori vibranti, abbandonando il verde estivo per assumere tonalità calde che vanno dall’ambra, al cremisi sino al porpora.

Il giallo autunnale delle foglie è comune alle latitudini dove il clima è temperato, ma questa esplosione cromatica, a dir poco ruggente, si verifica solo in determinate condizioni climatiche, servono infatti giornate calde e soleggiate seguite da notti fredde ma senza gelate che farebbero cadere le foglie prematuramente.

Sono le condizioni che si ritrovano in Quebec durante l’Indian Summer, periodo compreso tra la fine di settembre e l’inizio di novembre, durante il quale gli indiani spostavano i loro accampamenti più a sud, caricando tutti i loro averi su canoe come quella usata dalle Donnavventura nel lago Sacacomie. Le acque limpide e trasparenti del lago riflettono i colori di fuoco delle cime degli alberi, che lo incorniciano, principalmente abeti, aceri e larici. Uno spettacolo naturale che toglie il fiato e che si estende a perdita d’occhio per chilometri.



Vale la pena fermarsi in prossimità del lago per godere di quest’atmosfera da fiaba, il team di Donnavventura ha scelto l’hotel Sacacomie (www.sacacomie.com), un lodge realizzato in legno d’abete, in perfetta armonia con l’ambiente circostante, affacciato sull’omonimo lago. La spa è il valore aggiunto di questa struttura, dove il benessere procurato dai trattamenti e dai bagni nelle vasche di acque calde e fredde, viene amplificato dallo spettacolo offerto dalla natura selvaggia del Quebec.

Siamo nella regione di Mauricie, che si estende sui due versanti del grande fiume San Lorenzo, in un susseguirsi continuo di boschi, laghi e corsi d’acqua. La natura è signora e padrona di questi luoghi, cambia abito col cambiare delle stagioni e in autunno si ammanta di splendore enfatizzando al massimo le tonalità del rosso, dell’arancio del giallo e del bronzo, in un tripudio scintillante che al tramonto ha il colore della lava incandescente.