Donnavventura: in Costa Rica tra svago e tradizioni

14:40 - Il Costa Rica è il Paese più felice al mondo: a dichiararlo sono gli economisti della New Economics Foundation che, ogni due anni, stilano una speciale classifica utilizzando l’Indice di Felicità del Pianeta (Happy Planet Index), un indicatore del livello di felicità di uno stato e chiunque conosca un po’ questo paese caraibico non stenta a crederlo.

Il Costa Rica è solidamente democratico, considerato come " La Svizzera del Caribe" e dal 1948 ha abolito totalmente esercito e spese militari. L’alfabetizzazione raggiunge il 97% della popolazione. La capitale è San José, vivace, colorata e accogliente. I mercati brulicano di vita, come per esempio la Feria Verde (girato1 07.01), che si svolge ogni sabato mattina nei pressi della chiesa di Santa Teresita nel Barrio Escalante, con l’obiettivo di promuovere prodotti locali, coltivati in maniera sostenibile. San José è una città da visitare a piedi, partendo dalle due arterie principali che si intersecano in centro: Avenida Central e Calle Central. Da vedere anche Plaza de la Cultura con il teatro dell’Opera e il Parque Central.

Parque Morazàn invece è il più vasto spazio verde nel centro della città, su cui affaccia il singolare Edificio Métalico, progettato in Belgio e spedito dalla Francia intorno al 1890. Il parco è uno dei più frequentati luoghi di ritrovo della città, non mancano mai giocolieri, artisti di strada e naturalmente bambini che giocano.



San José si sviluppa in una vallata fertile, dal clima temperato, a non più di due ora d’auto da spiagge tropicali, foreste e vulcani. Le spiagge caraibiche sono perfette per gli amanti del surf, ma si prestano anche per fare lunghe cavalcate, sbizzarrirsi con i quad o semplicemente correre godendo della luce calda del tramonto.



Si può fare canoa nel Parco Corcovado, oppure dedicarsi alla pesca sportiva. Percorsi avventura e discese lungo le rapide dei numerosi torrenti che solcano le foreste sono solo alcune delle possibilità di svago che offre questo paese dalle mille risorse. E cosa c’è di meglio a fine giornata del lasciarsi coccolare in una spa (www.westinplayaconchal.com), magari con un massaggio oppure immergersi nelle calde acque di origine vulcanica (www.tabacon.com/).



Il Costa Rica però è anche tradizione, vi sono ancora alcuni gruppi etnici che preferiscono vivere al di fuori della modernità, come i Ngäbe, arrivati qui dal centro-America per lavorare nelle piantagioni di caffè. Molti vivono ancora in case semplici senza elettricità o acqua potabile, dedicandosi all’agricoltura i cui principali prodotti sono mais, yucca, otoy, ñame, e diverse specie di fagioli. Le donne creano manufatti tradizionali, come borse realizzate con fibre di piante, chiamate "kra", abiti colorati chiamati "nagua", cappelli, braccialetti e collane.

E’ impossibile annoiarsi in Costa Rica, natura lussureggiante, svago, sport e una calda accoglienza caraibica, ne fanno la meta ideale per ogni viaggiatore.