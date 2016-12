Donnavventura, Halloween: dolcetto o scherzetto?

13:12 - La notte del 31 ottobre, quella che precede la festa di Ognissanti è una delle più magiche e amate negli Stati Uniti, si celebra infatti la festività di Halloween, che rimanda a tradizioni antiche della cultura celtica e anglosassone. Oggi è diffusa anche in altri Paesi del mondo dove ha caratteristiche molto varie, si passa infatti dalle sfilate in costume ai giochi dei bambini, che girano di casa in casa chiedendo “Dolcetto o scherzetto”.

Le origini di questa festa sono piuttosto controverse, alcuni studiosi le fano risalire addirittura alla festa romana dedicata a Pomona, dea dei frutti e dei semi, o a quella celtica di Samhain, che celebrava la fine dell’estate. Per altri l’origine sarebbe da ricercarsi nel Medio Evo, fatto sta che oggi ha perso la sua dimensione spirituale, diventando una festa di costume dai tratti un po’ macabri, in un tripudio di streghe, scheletri, mostri e scaramantiche raffigurazioni della morte, rigorosamente incappucciata e con falce alla mano in cui anche gli adulti, ritornano bambini.