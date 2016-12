Donnavventura e i sapori della Valsesia

11:56 - Prodotta nei caseifici che seguono ancora le antiche ricette della tradizione, la toma è l’ingrediente principe di molte ricette della cucina valsesiana. La parola d’ordine è sempre genuinità e freschezza del prodotto.

Lo sanno bene quelli del Raviolificio Bertoli situato lungofiume all’altezza del ponte di Morca (www.raviolificiobertoli.it/history.php) che da due generazioni impiegano ingredienti locali per realizzare i loro ravioli. La loro filosofia: riduzione al minimo della distanza fra l’azienda e le materie prime unendo l’innovazione alla tradizione. Per questo nel ripieno dei loro ravioli troviamo proprio la toma o la ricotta valsesiana, oltre a varie erbe che crescono spontaneamente nella valle, prime fra tutte, il timo selvatico e l’ortica.



Fra i primi piatti non poteva mancare anche il risotto alla toma. Una ricetta semplice e genuina, ma che cela sempre qualche piccolo segreto. Per svelarlo le Donnavventura sono andate in visita all’Istituto G. Pastore, la storica scuola alberghiera di Varallo (www.ipssar-gpastore.it/). Dal 1964 tale istituto insegna ad allievi, provenienti non solo dal territorio valsesiano, tutto quanto c’è da sapere della realtà alberghiera, dall’accoglienza, all’ospitalità, alla buona cucina. La ristorazione ne rappresenta il fiore all’occhiello, data la particolare attenzione che la scuola ha sempre destinato alla tradizione.



È proprio qui che le reporter hanno seguito la preparazione di un ottimo riso preparato con la toma e aromatizzato di qualche foglia si saleggia, sempre rigorosamente racconta nella valle.