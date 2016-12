Costa Rica, il giardino dell’Eden

15:12 - Il Costa Rica sembra essere stato strappato al giardino dell’Eden ed incastonato in quell’istmo di terra che unisce Nord e Sud America. Uno stato che ha un’estensione di 51.000 km2 e che vanta una strabiliante biodiversità, grazie all’eccezionale varietà di habitat che lo compongono, dovuta proprio al fatto di trovarsi tra due masse continentali enormi, si va dalle gelide foreste tropicali montane, alle giungle umide e soffocanti, dagli altopiani montuosi alle piane costiere. Le zolle tettoniche che si scontrano hanno creato vulcani che si protendono verso il cielo, sette di questi sono ancora attivi.

Il Costa Rica si distingue per l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità, producendo fino al 90% dell’energia da fonti rinnovabili e dichiarando l’obbiettivo di voler diventare carbon neutral, vale a dire a zero emissioni nell’atmosfera, entro il 2021. L’offerta di strutture turistiche sostenibili è ampia, va dai Lodge all'interno del Bosque Lluvioso, ai piccoli alberghi in legno del Caribe, fino ai lussuosi resort della provincia di Guanacaste sul Pacifico. Particolarmente affascinante è il Luna Lodge (www.lunalodge.com), situato nell’Osa Peninsula vicino al Corcovado National Park. Ben il 25% della superficie del paese è costituita da parchi nazionali nati per tutelarne il patrimonio ambientale, possiamo citare quelli di Cahuita, Corcovado e Manuel Antonio nelle foreste dei Bassipiani .



Buona parte della variegata fauna selvatica si trova proprio nei parchi e nelle riserve naturali, poiché in passato, ampie porzioni di foresta sono state abbattute per ricavare terreni agricoli.

In Costa Rica vivono quattro varietà di primati tra cui la scimmia scoiattolo, con la sua buffa mascherina bianca e il cebo cappuccino che sembra indossare una sorta di cappuccio bianco-giallastro che ne ricopre la testa (tranne la nuca, che è nera), la gola e le spalle, facendolo somigliare proprio ad un frate cappuccino. Tra le fronde degli alberi si posso scorgere anche i ben più lenti bradipi; il loro manto ha sfumature verdi-grigiastre per via delle alghe che vi crescono sopra e che permettono loro di mimetizzarsi fra i rami. E poi ci sono opossum, formichieri, armadilli, gattopardi, puma e giaguari, solo per citare i mammiferi più grandi.



Il paese è inoltre meta ideale per i birdwatcher poiché ospita una gran varietà di volatili tra cui diverse specie di aironi, pappagalli, tucani di Swanson, uccelli serpente, ma anche ibis, anatre, colibrì, picchi, cuculidi e rapaci, dal nibbio alla più rara arpia. Lungo i fiumi si vedono abbastanza facilmente esemplari di tartaruga del fango dalle labbra bianche, prendere il sole sui trochi che affiorano dall’acqua. Tra i rettili non mancano poi grandi iguane colorate, dall’aspetto minaccioso, caimani e circa 130 specie di serpenti, alcuni dei quali molto aggressivi e velenosi, come il crotalo muto, il ferro di lancia e la vipera dalle ciglia.

Tanti gli anfibi, infiniti gli insetti tra cui molte varietà di farfalle. Una natura lussureggiante che stupisce e toglie il fiato ad ogni sbatter d’ali.