Con Donnavventura, notti boreali all'IceHotel

11:19 - Sembra uscito da una saga nordica questo immenso igloo che si estende per 6000 m2 a Jukkasjärvi, un piccolo paese non lontano dalla città di Kiruna, nell’estremo nord della Svezia, a 200 km circa dal Circolo Polare Artico.

Si tratta dell’Icehotel ( www.icehotel.com ), un albergo interamente realizzato in ghiaccio e neve, dalla struttura portante al mobilio, compresi tavoli, sedie e persino i letti. Non manca alcun tipo di comfort, dalla spaziosa hall al bar con bicchieri rigorosamente di ghiaccio. C’è anche una chiesa per chi volesse celebrare un romantico matrimonio boreale, un battesimo o semplicemente raccogliersi in un momento di silenzio assoluto.

L’hotel viene ricostruito ogni anno nel mese di novembre, poiché d’estate, per via dell’innalzarsi della temperatura, si scioglie. Viene aperto un grande cantiere ghiacciato e agli operai si affiancano artisti provenienti da ogni parte del mondo, chiamati a realizzare opere d’arte servendosi esclusivamente dell’acqua del Torne River. Un susseguirsi di statue, linee sinuose, sculture che impreziosiscono ulteriormente questa struttura già di per sé strabiliante, anche se destinate a durare una sola stagione.

Passare una notte in questo luogo è davvero un’esperienza fuori dal comune che naturalmente le Donnavventura non potevano lasciarsi sfuggire. Le temperature esterne raggiungono i meno 30 gradi, ma all’interno non si scende mai al di sotto dei cinque gradi.