Bahamas: un paradiso di 700 isole

È un arcipelago composto da ben 700 isole. Si trova a est della Florida e a nord di Cuba e una delle sue terre è conosciuta per essere il paradiso dei maialini che placidamente nuotano nelle sue acque cristalline: le Bahamas. A voi la scelta se trascorrere qualche giorno sulla pittoresca e tranquilla Harbour Island oppure ad Eleuthera tra la sabbia rosa della sua famosa spiaggia e le sue caverne o ancora sulle vivaci Nassau e Paradise Island per vivere a tutto sport, naturalmente quello acquatico!

TANTI E DIVERSI PARADISI, UN UNICO NOME: BAHAMAS – Ogni isola dell’arcipelago è un mondo a sé. Se nella vostra lista dei desideri compare sport acquatico, ristorantini e divertimento dovete puntare alle vivaci Nassau e Paradise Island; se amate la pesca la vostra isola è Bimini, dove potrete partecipare alla caccia al marlin blu per poi seguire le orme di Hemingway; mentre se volete vedere dei simpatici maialetti nuotare placidamente in acque cristalline dovete dirigervi verso Pig Island, un'isola disabitata i cui abitanti sono 20 tra maiali e maialini, 12 gatti e 13 caprini.



Vi state chiedendo da dove siano arrivati tutti questi maialini? Una leggenda narra che i suini in questione furono lasciati sull’isola da un gruppo di marinai con l’intenzione di cuocerli. I marinai non tornarono mai più e i maialini divennero gli abitanti del luogo. Verità o finzione narrativa sta di fatto che i simpatici animaletti vivono per davvero sull’isola e, per tutti coloro che desiderano fare un bagno in loro compagnia non resta che raggiungere l’isola e vivere questa magica esperienza.



Maialini a parte sarebbe un vero peccato salutare le Bahamas senza aver preso il traghetto che porta alle Isole Exuma. Qui godetevi i numerosi e incantevoli "cay" e l'affascinante entroterra abitato da diversi animali esotici come l'iguana delle Isole Bahamas con quel suo particolare fascino “preistorico” . Infine, per capire ancora più appieno l’anima dell’arcipelago è necessario assaggiare i deliziosi piatti tipici. Fate questo piccolo sacrificio e gustatevi i buonissimi arrosti, i roast conch annaffiati dalle rinfrescanti bevande a base di frutta fresca.

Per maggiori informazioni: www.bahamas.it



Un anticipo delle Bahamas? Ecco a voi il video tratto dall'archivio di Donnavventura