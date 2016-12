Australia: musica a Uluru/Ayers Rock

17:22 - Un grande evento si prepara ad animare il Northern Territory, in Australia: per la prima volta al mondo, il celebre monolito di Uluru/Ayers Rock, simbolo del continente australiano, ospita due concerti live, destinati a entrare nella storia: la Darwin Symphony Orchestra è protagonista di due performances: il 18 ottobre con "Viva Verdi!", in omaggio ai 200 anni dalla nascita di Giuseppe Verdi, e il 19 ottobre con "Sound of Australia", una celebrazione della musica aborigena e australiana contemporanea.

Un evento imperdibile sia per gli amanti della musica sinfonica sia per coloro che vogliono ammirare Uluru in un modo del tutto nuovo. I biglietti per i concerti possono essere acquistati su www.ticketmaster.com.au con tariffe a partire da 95 AUD $ (circa € 65) a persona per serata. Per un’esperienza ancora più esclusiva l’A reserve premium ticket da a 495 AUD $ (circa € 339) per persona include, oltre al biglietto per un concerto, la suggestiva cena "Sound of Silence" con barbecue di prelibatezze aussie e vini australiani il tutto di fronte a Uluru, e l’opportunità di incontrare la Darwin Symphony Orchestra dopo lo show.

Per maggiori informazioni sul Northern Territory, scaricare l’iOutback app da iTunes. L’app è disponibile anche su Android.