A Perugia c'è la dolcezza di Eurochocolate

17:37 - A Perugia è tornata la kermesse più dolce dell’anno: Eurochocolate. Dal 18 al 27 ottobre prossimi la bella città umbra sarà, infatti, lo scenario di mille appuntamenti, dagli eventi culinari a quelli culturali, in onore del cibo degli dei. Il tema di quest’anno è il “green”, la salvaguardia dell’ambiente, come è ben intuibile dall’immagine della locandina che riporta una tazza di cioccolata con tanto di piantina di menta. Una deliziosa occasione per programmare una gita a Perugia

UN MONDO DI CIOCCOLATO – La manifestazione porta in città percorsi di degustazione, show cooking, esibizioni live e laboratori. Attesissimo poi il Chocolate Show che durante tutti i giorni, dalle 9 fino alle 20, sabato fino alle 23, porterà nel centro di Perugia ben 500 referenze diverse di prodotti per il più grande emporio dedicato al mondo del cioccolato. Durante l’evento sarà possibile gustare il migliore cioccolato proveniente dal nostro Paese abbinato ad altri prodotti tipici del territorio come: vini, liquori, caffè e tanto altro ancora.



Tra le novità di questa edizione il preparato classico per cioccolata prodotto dal Laboratorio Don Puglisi di Modica, “Un sacco buono”, a favore della solidarietà. Da non perdere poi il tradizionale appuntamento con le Sculture di Cioccolato che domenica 20 ottobre, dalle 10 alle 18, trasformerà Corso Vannucci in un museo a cielo aperto. Inoltre quest’anno sarà esposta, con ingresso a pagamento, la maestosa Italia del cioccolato realizzata con 14.000 kg di cioccolato fondente. L’Italia è lunga 13,5 metri e larga oltre 6 metri e sarà posizionata a fianco della splendida Fontana Maggiore, con allestimenti all’insegna del green grazie ad UmbraFlor e Green Service Umbria.



E per i più “culturali” anche quest’anno torna la tradizionale rassegna “Approfondimenti Culturali Cioccolata con l’Autore” presso la Banca popolare di Spoleto, C.so Vannucci 30, ore 18.00, condotta dalla redazione di Piacere Magazine con la partecipazione di scrittori italiani che diletteranno gli uditori con aneddoti, curiosità ed emozioni riguardanti le loro opere letterarie. Il tutto accompagnato rigorosamente da una piacevole e dolce tazza di cioccolata calda Eraclea.



Ma Eurochocolate non è solo un evento per adulti. Tantissimi, infatti, gli appuntamenti pensati per i più piccoli tra i quali spiccano i divertentissimi “ChocOrigami” tenuti dall’artista coreana Kim Heejin che accompagnerà i piccoli nella creazione di opere d’arte con carta cioccolatosa firmata Eurochocolate. Al termine della sessione sarà offerta una sana merenda firmata Grifo Latte. Tutti gli appuntamenti a prova di bambino si tengono presso il Centro Camerale Galeazzo Alessi e la Sala Forno della Rocca Paolina, in programma dal lunedì al venerdì in sessioni mattutine riservate alle scuole, e di libero accesso nel pomeriggio.



Infine la kermesse festeggia i suoi 20 anni con un partner d'eccezione: il marchio Cruciani che per l'occasione presenta una "golosa" limited edition del suo famosissimo braccialetto realizzato ad ago in pizzo macramé: la linea "Chocolate", dai toni caldi ispirata al cibo degli dei. I braccialetti “Chocolate”, così come le restanti creazioni firmate Cruciani, saranno disponibili tutti i giorni dalle ore 9.00 fino alle ore 20.00 ed il sabato fino alle ore 23.00, presso le due postazioni dedicate, posizionate nel centro storico della Città di Perugia in Piazza Italia ed in Piazza Matteotti.



Inoltre sono in programma, alle ore 16.00 dei due weekend coinvolti della manifestazione, due imperdibili appuntamenti presso il Caffè di Perugia, durante i quali l’Architetto Walter Capezzali, Esperto e Storico del Cerimoniale dell'Azienda Arnaldo Caprai, illustrerà le curiosità dell'uso conviviale del cioccolato nel tempo. Al termine dei golosi incontri verrà offerta per tutti una fumante tazza di cioccolata, rigorosamente servita nelle eleganti tazze realizzate da Ceramiche Rometti e impreziosite con inserti in merletto, firmati da Arnaldo Caprai Gruppo Tessile.



INFORMAZIONI UTILI: L'evento si svolge nel centro storico di Perugia dal 18 al 27 ottobre dalle ore 9 alle 23 (sabato); dalle 09.00 alle 20.00 (tutti gli altri giorni). Prezzi: Ingresso gratuito;possibilità di acquistare (entro il 17 ottobre) la Chococard a 5 euro che offre molte agevolazioni nei ristoranti, musei, hotel e attrazioni di Perugia



Per maggiori informazioni: www.eurochocolate.com



E se volete sapere qualche curiosità sul mondo del cacao, ecco a voi un video che tratta proprio di questo argomento