YouTube si rifà il look: design più pulito e video mossi con i gesti

Un design più pulito, un nuovo logo, video che si muovono con i gesti e alla velocità preferita. A 12 anni dal lancio, YouTube cambia look introducendo novità, sia nella versione per dispositivi mobili sia in quella per computer.

Interazione - Tra le novità più interessanti c'è la possibilità di far interagire i video con i nostri gesti. "Nella prima parte dell'anno abbiamo lanciato un gesto che consente di avanzare o tornare indietro velocemente di 10 secondi toccando due volte la parte destra o sinistra di un video - spiega la piattaforma -. Nei prossimi mesi sperimenteremo una funzionalità che consente di passare da un video all'altro facendo scorrere la mano sullo schermo: basterà scorrere verso sinistra per guardare un video precedente o verso destra per vedere quello successivo".



Visualizzare meglio - I filmati si potranno anche guardare alla velocità preferita (rallentandoli o velocizzandoli) e ci sarà automaticamente una visualizzazione ottimale, anche nei video verticali, senza le tipiche barre nere sui lati.



Inoltre, la piattaforma sta lavorando per rendere sempre più funzionale il suggerimento dei video afferenti mentre si sta guardando un filmato a schermo intero. Infine, nel design per desktop viene lanciato il "tema scuro, che permette di guardare i video su uno sfondo scuro per un'esperienza più cinematografica".



"La ciliegina sulla torta di questo aggiornamento sono il Logo e l'icona YouTube, entrambi rinnovati - spiega la società -. Progettato per un mondo multischermo, il nuovo logo unisce un'icona e un wordmark più essenziali, per un effetto finale più versatile. Il nuovo design sarà disponibile sia sui dispositivi mobili sia su quelli desktop fin da oggi e presto verrà esteso a tutti i servizi e le app. Il nostro principio ispiratore è offrire a chiunque la possibilità di esprimersi e un punto di osservazione sul mondo. Indipendentemente dal dispositivo che utilizzano".