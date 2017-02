YouTube, dal 2018 addio agli spot pubblicitari forzati da 30 secondi

La società sta facendo un passo indietro sul formato video-pubblicitario più invadente, quello da 30 secondi che non può essere evitato dall'utente. Questi contenuti verranno sostituiti con più pubblicità da 6 secondi ciascuna e in una nota divulgata dal magazine inglese Campaign un portavoce della azienda ha dichiarato che il cambiamento è pensato per consegnare " un'esperienza migliore a inserzionisti e utenti ".

Rimarranno ancora attive le pubblicità da 20 e 15 secondi, mentre in base alle parole del portavoce saranno più diffuse rispetto al passato le pubblicità "bumper" da 6 secondi La mossa, che potrebbe non piacere agli inserzionisti, potrebbe essere un tentativo di catturare sempre di più l'interesse degli utenti attratti sempre di più da Facebook, un concorrente sempre piu' agguerrito.



Attualmente, l'unico modo per usare YouTube senza annunci pubblicitari è la sottoscrizione del servizio Youtube Red al costo di 9.99 dollari al mese, non disponibile però nel nostro paese.

"Abbiamo deciso di terminare il supporto dei banner da 30 secondi non superabili entro il prossimo 2018 e concentrarci invece sui formati che funzionano bene sia per quanto riguarda il guadagno degli inserzionisti, che l'attenzione degli utenti", sono state le parole della compagnia.