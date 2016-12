Youtube crea una app per bambini, lunedì il lancio della versione kids

07:41 - Le indiscrezioni circolano da diversi mesi, ora è ufficiale: YouTube lunedì lancerà un'applicazione dedicata ai bambini, che su tablet e smartphone potranno accedere a una versione semplificata del sito con video adatti alla loro età. YouTube per bambini avrà icone grandi, un design ad hoc e quattro sezioni: spettacoli, musica, impara ed esplora. I genitori potranno scegliere contenuti e tempi di fruizione.

L'applicazione YouTube Kids, separata da quella principale della piattaforma e inizialmente disponibile solo su dispositivi Android, si rivolge gli under 12. Avrà un'interfaccia semplificata che non richiede di scorrere molto la pagina e icone più grandi per dare i comandi. I genitori potranno stabilire un tempo massimo per la fruizione dei video e scegliere tra una lista di contenuti approvati, tra cui i video di National Geographic Kids e Thomas & Friends.



"Le immagini sono grandi, così come i tasti, e visto che i bambini più piccoli non sanno scrivere, potranno fare ricerche con i comandi vocali", ha detto il product manager Shimrit Ben-Yair.



Presto anche una versione kids di Chrome? - L'annuncio di YouTube Kids era stato dato a dicembre da Pavni Diwanji, vicepresidente del settore ingegneria di Google. In un'intervista a "Usa Today", il manager aveva anche annunciato una versione per bambini di Chrome, il browser di Big G per la navigazione in rete.