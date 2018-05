Xiaomi, un altro pezzo di Cina sbarca in Italia: Apple e Samsung tremano?

Mi Mix 2S e Redmi Note 5, i nuovi smartphone di Xiaomi in arrivo in Italia Xiaomi Mi Mix 2S Ufficio stampa 1 di 14 Xiaomi Mi Mix 2S Ufficio stampa 2 di 14 Xiaomi Mi Mix 2S Ufficio stampa 3 di 14 Xiaomi Mi Mix 2S Ufficio stampa 4 di 14 Xiaomi Mi Mix 2S Ufficio stampa 5 di 14 Xiaomi Mi Mix 2S Ufficio stampa 6 di 14 Xiaomi Mi Mix 2S Ufficio stampa 7 di 14 Xiaomi Mi Mix 2S Ufficio stampa 8 di 14 Xiaomi Mi Mix 2S Ufficio stampa 9 di 14 Xiaomi Mi Mix 2S Ufficio stampa 10 di 14 Redmi Note 5 Ufficio stampa 11 di 14 Redmi Note 5 Ufficio stampa 12 di 14 Redmi Note 5 Ufficio stampa 13 di 14 Redmi Note 5 Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Xiaomi, la società cinese leader nella tecnologia, arriva per la prima volta in Italia e porta sul mercato i suoi due nuovi modelli di smartphone low cost: Mi Mix 2S e Redmi Note 5.

Redmi Note 5 è disponibile al prezzo di lancio di 199 euro. Il nuovo modello di telefonino, lanciato da poco in Cina, è stato soprannominato "Camera beast" dagli addetti ai lavori perché offre funzionalità fotografiche da top di gamma a un prezzo più che accessibile. Ha una doppia fotocamera e luce Led per la fotocamera frontale. E' stato ideato per scattare foto di ottima qualità in qualsiasi momento. Nel nostro paese è disponibile in due versioni: quella da 32 giga a meno di 200 euro e quella da 64 giga a 249 euro. E in tre colori: Blu lago, Oro e Nero.

Il Mi Mix 2S ha un prezzo più elevato del Redimi Note5, ma rimane contenuto e inferiore alla metà dei concorrenti sul mercato. Il Mi Mix 2S sarà disponibile a partire da 499 euro per la versione 64 giga. Si tratta di un modello innovativo che porta i dispositivi Xiaomi a un nuovo livello. Il Mi Mix 2S è equipaggiato con il più recente sensore Sony IMX363, ha una doppia fotocamera che permette di scattare foto a bassa luminosità, la tecnologia Dual Pixel per la messa a fuoco automatica. Inoltre è dotato di riconoscimento facciale. Il Mi MIX 2S è disponibile in Italia in due colori, bianco e nero, e in due versioni: quella da 64 giga e quella da 128 giga al prezzo di 599 euro.

E' possibile acquistare i nuovi smartphone a partire dal 26 maggio al Mi Store autorizzato di Milano e online sul sito ufficiale e in altri store in quanto la Xiaomi ha stretto una partnership con le principali compagnie telefoniche italiane.

L'azienda - "Ci impegniamo a introdurre prodotti sorprendenti e servizi innovativi a prezzi onesti per soddisfare al meglio la crescente domanda degli utenti. Xiaomi è un’azienda impegnata nello sviluppo di dispositivi che combinano innovazioni tecnologiche all’avanguardia, e crediamo che i nostri prodotti e servizi stupiranno i consumatori e conquisteranno la loro fiducia, aiutandoci infine a cambiare le regole del gioco nel settore tecnologico", ha detto Wang Xiang, Senior Vice President di Xiaomi durante l'evento di lancio a Milano. I prodotti sono disponibili dal 26 maggio online sul sito ufficiale e nel primo Mi Store autorizzato in Italia che si trova all'interno del centro commerciale Il Centro di Arese (Milano). Xiaomi ha stretto anche una partnership con i principali operatori di telefonia mobile e presto i suoi device saranno acquistabili negli store di tutta Italia.



Xiaomi è il quarto produttore di smartphone al mondo, ma i telefonini sono solo una fetta della sua produzione. Il modello di business si basa su tre pilastri: hardware, servizi Internet e new retail. L'azienda cinese si è ispirata infatti al pensiero di Internet e non si definisce come produttore di cellulari, ma come "una società che offre smartphone e dispositivi smart interconnessi da una piattaforma IoT".



