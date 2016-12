Windows 10, il futuro che guarda al passato: sempre più interconnessi

Un sistema operativo che per Microsoft è una scommessa da vincere, tanto che... ha fatto un doppio salto, di fatto passando dall'8 al 10. "Crediamo che sia un passo in avanti davvero epocale tra i nostri sistemi operativi - dice Evita Barra, direttore della divisione Windows Italia -. Abbiamo ascoltato i nostri utenti, sia le critiche, sia quello che hanno amato dell'8 e abbiamo realizzato qualcosa che è interamente pensato per rendere più facile la vita a chi lo usa".



Tra le caratteristiche di Windows 10, c'è sicuramente il fatto che non costi nulla per chi già utilizza il sistema operativo Microsoft. "L'aggiornamento è gratuito per il primo anno per i privati che utilizzano già Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e Windows Phone 8.1 - dice Barra -. Solo chi non lo scaricherà entro il 31 luglio 2016 lo pagherà. Crediamo che sia un modo importante per dimostrare quanto teniamo ai nostri utenti e quanto siamo convinti della bontà di questa versione".



Arriva su tutti i dispositivi anche Cortana, l'assistente vocale dalla voce suadente che consente di eseguire comandi e ricerche sul proprioo Pc attraverso la voce o la ricerca testuale (e capace di raccontare barzellette e cantare canzoni, provate a chiederglielo!), cambia il browser con Edge che manda in pensione Internet Explorer.



Anche sul lato applicazioni, non mancano i cambiamenti. "Tutte le app funzioneranno su tutti i dispositivi e i programmatori dovranno fare una sola release - continua Barra -. Una semplificazione importante, perché semplicità è una delle parole d'ordine. E' anche per questo che abbiamo voluto reintrodurre il menù Start, completamente personalizzabile e decisamente molto amato. In più, con Microsoft Hello, abbiamo aggiunto un sistema di riconoscimento facciale e scanner retinico per accedere ancora più facilmente".



E i videogiochi? Il rapporto con Xbox One si fa sempre più stretto: "Sarà possibile non solo utilizzare tutte le funzioni di Xbox Live sul pc e sui tablet, ma anche effettuare lo streaming dei giochi direttamente dalla console Xbox One su PC o Tablet Windows 10. I giochi sviluppati per DirectX 12 su Windows 10 saranno potenziati nella velocità, nell'efficienza e nelle capacità grafiche" conclude Barra.



E c'è anche un piccolo risvolto sociale dietro il lancio di Windows 10. E' il progetto #UpgradeYourWorld, con cui Microsoft supporterà 10 organizzazioni non profit internazionali e 100 locali per un anno, aiutandole con un investimento pari a 100 milioni di dollari che servirà a promuovere alcuni progetti specifici e a sensibilizzare l'opinione pubblica attorno alle loro attività.



Tra le organizzazioni non profit internazionali che parteciperanno all'iniziativa ci sono CARE, Code.org, Keep a Child Alive, Malala Fund, Pencils of Promise, Save the Children, Special Olympics, The Global Poverty Project e The Nature Conservancy. A partire dal lancio, inoltre, Microsoft insieme ai suoi partner inviteranno le persone in tutto il mondo a nominare una decima organizzazione non profit affinchè possa prendere parte all'iniziativa #UpgradeYourWorld. Oltre alle non profit globali, Microsoft selezionerà ulteriori 100 organizzazioni non profit locali che riceveranno gli investimenti monetari e la tecnologia necessari per ampliare le proprie attività a beneficio della comunità locale.