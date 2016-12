Wikipedia, redattori britannici chiedevano il pizzo: espulsi

Wikipedia fa piazza pulita di quasi 400 redattori britannici che chiedevano il pizzo a piccole imprese, professionisti e personaggi pubblici non di primo piano per proteggere le proprie pagine nell'enciclopedia online da informazioni non gradite o da notizie negative. Il caso è stato riportato da "The Independent" ed è il frutto di due mesi di indagini: l'operazione investigativa è stata ribattezzata "Orangemoody". Alla fine sono stati chiusi 381 account di utenti redattori e 210 pagine.