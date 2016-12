WhatsApp, stop ad aggiornamenti sui sistemi operativi obsoleti

Chi ha un cellulare con un sistema operativo obsoleto è avvisato: da fine 2016 WhatsApp smetterà di aggiornare le versioni della sua applicazione. Risultato? Una chat a metà. Lo ha annunciato l'azienda con un comunicato online sul blog ufficiale. Sono coinvolti tutti i sistemi BlackBerry, compreso l'ultimo OS BB10, Nokia S40, Nokia Symbian S60, Android 2.1 e Android 2.2 e Windows Phone 7.1. Non si sa al momento quanti del quasi miliardo di utenti siano in possesso di cellulari con questi sistemi operativi che da inizio 2017 non potranno usufruire di tutte le funzionalità.

"È stata una decisione difficile - prosegue il comunicato - ma quella giusta per fornire alle persone un miglior modo per restare in contatto con amici, famiglia e cari attraverso WhatsApp. Dunque consigliamo a chi è in possesso di questi device di passare ad una versione più recente di Android, iPhone o Windows Phone prima della fine del 2016. Nei prossimi mesi metteremo ancora più enfasi per garantire sicurezza, da un lato, e offrire sempre più modi per rimanere in contatto con le persone che ti stanno a cuore dall'altro".