Whatsapp si aggiorna, videochiamate e app per desktop in arrivo?

Whatsapp è in un periodo ricco di cambiamenti. Dopo l'introduzione della crittografia end-to-end per proteggere la privacy degli utenti, la possibilità di condividere file PDF e di poter personalizzare i propri messaggi scrivendo in grassetto, corsivo e barrato, ora sembra che l'azienda, acquistata nel 2014 da Facebook per 19 miliardi di dollari, possa mettere a disposizione una versione dell'app per desktop . Al momento gli interessati sono solo gli utenti Windows e Mac OS, mentre sarebbero esclusi quelli Linux.

Questo sembra emergere da alcune stringhe dei file di traduzione per gli sviluppatori, in cui sono comparse le voci "download per Windows" e "download per Mac OS".



Dalle indiscrezioni sembra emergere inoltre che con i prossimi aggiornamenti sarà possibile effettuare videochiamate e lasciare un messaggio in segreteria telefonica in caso di chiamata persa.



Questo rinnovamento potrebbe andare a sostituire "Whatsapp web", l'interfaccia che da browser già permette di collegare un account da smartphone a pc, ma con funzioni limitate. L'intenzione dell'app per desktop sembra essere quella di riprodurre in tutto e per tutto i comportamenti della sua controparte mobile, accogliendo così le richieste di molti utenti che da tempo chiedevano questo aggiornamento.