Whatsapp, sarà possibile vedere immagini e gif in anteprima su iPhone

Whatsapp ha rilasciato pochi giorni fa un importante aggiornamento per tutti i possessori di iPhone: sarà possibile visualizzare in anteprima le immagini, i video e le gif animate senza dover entrare direttamente nell'app. Tramite la notifica del messaggio dunque, si potrà vedere il contenuto multimediale ricevuto senza però far sapere ai nostri contatti che siamo on-line. Il supporto per le notifiche avanzate di Whatsapp richiede iOS 10 e versioni successive. In seguito l'aggiornamento arriverà anche sugli Android.