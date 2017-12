WhatsApp, per registrare i messaggi vocali non servirà più premere il dito

Crampi al pollice causati dagli audio di WhatsApp? Nessun problema. Arriva… il lucchetto (già noto agli utenti di Telegram). I più chiacchieroni saranno particolarmente contenti di questa novità, lanciata con il nuovo aggiornamento per iOS . Non servirà più premere il dito per tutta la durata della registrazione. Basterà premere sull'icona del microfono e comparirà in alto quella di un lucchetto: un piccolo swipe (movimento del pollice) verso quest'ultima e la registrazione sarà bloccata fino a quando si desidera.

Una soluzione sicuramente più comoda che potrebbe portare gli utenti, anche quelli meno prolissi, a registrare dei messaggi vocali più lunghi. Dalla più popolare delle chat arriva anche un’altra novità (sempre per iOS): quella di poter vedere i video di Youtube all’interno dell’applicazione. E la riproduzione dovrebbe continuare anche quando si passa da una conversazione a un'altra.



La reazione degli utenti - La novità ha “spaccato” in due il mondo di Twitter: da una parte gli amanti degli audio e dall’altra coloro che non li sopportano. C’è chi scrive “#WhatsApp e l’aggiornamento che permette note vocali senza tener premuto: un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per la logorrea” e “Ora potrete sbizzarrirvi” e chi, invece “Questo si chiama aggiornare!” e “La svolta”.