WhatsApp non elimina i messaggi in modo definitivo, le chat restano nella memoria del cellulare

Whatsapp genera enormi quantità di informazioni tra chat, foto e chiamate vocali che le persone condividono ogni giorno. L'applicazione conserva traccia di tutte le conversazioni, anche dopo averle eliminate con la funzione "Cancella tutte le chat" . Secondo quanto scrive sul suo sito Jonathan Zdziarski , esperto in sicurezza iOS, rimangono in realtà salvate nella memoria del telefono e quindi, potenzialmente, accessibili a chiunque.

Qualche mese fa WhatsApp ha aumentato il suo livello di sicurezza proteggendo messaggi e chiamate con la "crittografia end-to-end", ma i test di Zdziarski hanno evidenziato che quando un messaggio viene eliminato, entra prima a far parte di una lista libera. poi quando il database ha bisogno di spazio per l'archiviazione lo cancella definitivamente, ma non si conosce l'esatta tempistica e quando la conversazione viene sovrascritta da altro. Può capitare addirittura che resti lì per mesi.



Per ovviare al problema l'esperto suggerisce di fare il backup delle chat su iTunes piuttosto che su iCloud, utilizzando una password lunga, complessa e non usata altrove.