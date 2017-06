WhatsApp, in arrivo le chat in evidenza

A volte diventa difficile gestire tutte le chat in arrivo e da leggere su Whatsapp . Per questo, l'applicazione vuole semplificare la gestione delle conversazioni tra gli utenti implementando un nuovo strumento a forma di "puntina" , per ora disponibile solo in versione beta, che permetterà di mettere in evidenza fino a tre utenti importanti fissando le chat nella parte alta della home.

La nuova "puntina", che comparirà sulla parte destra dello schermo accanto al nome del contatto o della chat di gruppo, non dovrebbe essere l'unica novità in arrivo su WhatsApp. Secondo una pagina specializzata nell'analisi degli sviluppi beta dell'app, "WhatsApp potrebbe cambiare radicalmente nei prossimi mesi".



Oltre a due funzioni attese da alcuni mesi, ovvero la possibilità di cancellare un messaggio inviato ma non ancora letto dal destinatario, e una mappa su cui vederee dove si trovano gli amici con i quali si ha appuntamento, sarebbero in arrivo anche un nuovo editor per trasformare un video in gif, e una interfaccia semplificata per chiamate e videochiamate. Nel frattempo, è tornato possibile aggiungere un testo alla foto profilo.



Whatsapp aiuta anche a identificare le persone con le quali si hanno scambi più frequenti, tramite la classifica interna all’app nella sezione "Utilizzo dati e archivio".