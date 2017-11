WhatsApp "down", malfunzionamenti in varie parti del mondo

L'applicazione di messaggistica WhatsApp ha mostrato malfunzionamenti in Italia e in altre parti del mondo. Dalle 9 di stamani per oltre un'ora, diversi utenti hanno lamentato difficoltà a usare la app. Secondo il sito DownDetector, le segnalazioni sono giunte da Italia, Regno Unito, Germania, Spagna e Malesia, ma anche da alcune zone dell'India. Il problema, ora risolto, è stato segnalato su Twitter con l'hashtag .WhatsAppDown.