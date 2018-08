Whatsapp, dal 9 agosto sui gruppi pende la minaccia di virus

Una falla di Whatsapp potrebbe consentire l'intrusione di virus nei nostri cellulari attraverso la funzione dei gruppi . L'allarme riguarda la possibilità che sconosciuti si spaccino per nostri contatti e facendosi inserire appunto nelle chat collettive, da quella porta di accesso possano poi contagiare con un virus lo smartphone su cui l'app è installata. Non solo: gli "intrusi" potrebbero anche utilizzare la vetrina digitale per diffondere truffe e bufale .

Come riferisce il sito Bufale.net, la minaccia riguarderebbe tanto i dispositivi Apple quanto gli Android e sarebbe attiva a partire dal 9 agosto 2018. Da Whatsapp al momento non è arrivato alcun commento a quella che sembra essere una minaccia fondata.



Per evitare di essere coinvolti in tale genere di attacco informatico meglio alzare il livello di attenzione, soprattutto nella gestione dei contatti presenti nei gruppi particolarmente affollati, evitando di accettare utenti che non si conoscono direttamente.