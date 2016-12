Vuoi sparire dal web? Premi il pulsante DeseatMe

Collegando il proprio profilo Google, Deseat.me fa una raccolta di tutte le piattoforme a cui si è iscritti. Sarà quindi disponibile l'elenco dei propri account aperti con la possibilità di scegliere se cancellarlo o meno. In questo modo l'utente può evitare di dover trovare le pagine di cancellazione che, il più dello volte, sono molto difficili da trovare.



Infatti, secondo un sondaggio di Kaspersky Lab, molte persone si sentono come intrappolati nei social network: considerati una vera e propria perdita di tempo, queste piattaforme vengono tenute in vita più come raccolta di ricordi digitali che come mezzo di comunicazione.