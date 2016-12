Vin Diesel da record, su Facebook 100 milioni di Like

Vin Diesel da record su Facebook . La pagina social del noto attore ha superato infatti 100 milioni di Like , cosa riuscita prima di lui solo a Shakira e Cristiano Ronaldo . La notizia non è passata inosservata, tanto che molti colleghi dell'attore si sono congratulati con lui come Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson, nonché Mark Zuckerberg che ha pubblicato una foto del loro primo incontro.

Il post per la morte di Paul Walker il più popolare - Il post più popolare di Vin Diesel resta quello in cui l'attore rende omaggio all'amico e collega Paul Walker, morto tragicamente nel 2013 per colpa di un incidente automobilistico. In quell'occasione Vin Diesel scrisse: "Appena l'ho saputo sono immediatamente volato in California e sono andato direttamente dall'aeroporto alla casa di sua madre. Pensavo che avessero bisogno della mia forza, ma quando sono arrivato e sono scoppiato a piangere davanti alla sua famiglia ho capito che in realtà ero io ad aver bisogno della loro forza".