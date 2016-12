4 aprile 2016 Videogame, su Ps4 il ritorno di Uncharted: "Ecco come abbiamo creato un mito" Tgcom ha intervistato gli sviluppatori di uno dei giochi più attesi dellʼanno: "Volevamo un eroe "normale" e ci siamo riusciti"

Nathan Drake è molto di più di un Lara Croft senza gonnella (anche perché la nostra archeologa di riferimento preferisce pantaloncini e abbigliamento decisamente più casual). E' uno dei pochi personaggi dei videogame ad essere emersi nell'ultimo decennio. E lo ha fatto come protagonista di una delle serie più amate su Playstation, ossia quella di Uncharted. Le vicende del discendente del pirata Drake, infatti, hanno appassionato i videogiocatori che aspettano con ansia il suo ritorno e debutto sulla Ps4. L'attesa è quasi terminata: il quarto capitolo del gioco, infatti, uscirà infatti il 10 maggio e, dovrebbe chiudere davvero un ciclo. Tgcom ha messo le mani sulla prima versione giocabile, assaggiando uno spezzone dell'avventura, e le promesse di un epilogo grandioso, chiassoso e anche un po' commuovente, sembra possano essere rispettate in toto.

E finalmente, dopo una lunga attesa, abbiamo potuto provare sul campo le novità di questa versione. Il gioco, lo ricordiamo, è uno sparattutto in terza persona con le coperture. Ovvero, il nostro eroe, dotato di grande agilità, può arrampicarsi, saltare ma soprattutto appostarsi dietro praticamente ogni tipo di riparo per avere la meglio su orde di nemici particolarmente aggressivi. Insomma, si spara, nascondendosi da un rifugio all'altro per cercare di schivare il fuoco nemico e aggirare l'avversario.

Spaventati perché questo è l'ultimo capitolo? Da sempre avevamo deciso di andare avanti finché avessimo avuto qualcosa da raccontare Arne Meyer Milano 2 aprile 2016 Le novità: mezzi da guidare e silenzio da rispettareMa le novità non mancano. Lo scenario che abbiamo potuto ammirare, le pendici di un vulcano tra fiumi, fango e vegetazione comunque piuttosto bassa, è da mozzare il fiato. I ragazzi della Naughty Dog, infatti, da sempre riescono a spremere la console, ma questa volta sembrano essersi superati. Il dettaglio è altissimo e gli effetti sfiorano il fotorealismo. Da quelli della polvere fino al fango che resta attaccato alle gomme o alle suole, dalla lontananza dell'orizzonte fino alla trasparenza dell'acqua, siamo di fronte a qualcosa di mai visto prima in un videogioco. Per non parlare dei volti, da sempre pezzo forte della produzione: espressivi, dettagliati, indistinguibili da un attore in carne ed ossa. Ma se, tutto sommato, alle meraviglie tecniche siamo abituati, chi temeva che l'azione sul campo potesse guastarsi, può stare tranquillo. Uncharted è sempre Uncharted, con i suoi tanti pregi e i suoi atavici difetti. Se il genere non vi piace, difficilmente potrà convincervi questo quarto capitolo. Altrimenti, state tranquilli che è prevista una buona dose di azione, tra sparatorie, uso intensivo del gancio da arrampicata per gli spostamenti veloci, la solita pletora di armi e di nemici capaci di utilizzare strategie piuttosto sofisticate.



Due, però, le novità. La prima, riguarda direttamente il combattimento. E' possibile marcare il nemico che, in questo modo, sarà sempre visibile, anche attraverso i muri. Un modo per avere una panoramica generale e utlizzare tattiche diverse, perché, ad esempio, il silenzio sarà ripagato. Appostarsi e nascondersi, infatti, sarà più facile, grazie anche ad un indicatore di minaccia che segnala quando si viene scoperti. Eliminare in modo "pulito" il nemico, a differenza degli altri Uncharted, sembra molto più semplice, gratificante e anche utile, visto che si possono sfrondare le fila senza sparare un colpo. L'altra novità, decisamente attesa e gradita, riguarda l'uso dei veicoli. Nella demo che abbiamo potuto completare, infatti, i nostri tre eroi (Nathan, suo fratello e l'amico Sulivan) erano dotati di un bel fuoristrada che permette di aumentare "la scala" del gioco. Gli scenari da esplorare, infatti, diventano davvero enormi e ricchissimi di oggetti da trovare, indispensabili per i maniaci del collezionismo ma anche per comprendere in pieno la storia. La Jeep si guida in modo facile e intuitivo e si arrampica praticamente ovunque. In più, è dotata di un gancio che può essere estratto "allargando" ancora di più le possibilità del gioco.