Vicker, la guida 2.0: l'app che conquista anche la classe 1929

Ora che arriva l'autunno non sarà più piacevole come prima andare a sbrigare le faccende in giro per la città. Se c'è qualcuno che lo fa per noi o che viene direttamente a casa nostra è sicuramente più comodo. Vicker offre questo: non si tratta, però, di prestazioni in nero, bensì di lavoratori verificati e assicurati con il colosso Zurich, che svolgono i cosiddetti "micro jobs".



Di recente, Vicker ha anche sviluppato il suo portale www.vicker.org, attraverso cui poter richiedere un servizio o contattare un lavoratore verificato.



L'applicazione ha ricevuto l’autorizzazione del Ministero del Lavoro: agisce quindi come punto di incontro nel campo delle prestazioni d'opera in piena legalità. L’obiettivo degli ideatori è quello di ridare dignità a una serie di mansioni, spesso ingiustamente considerate di serie b ma, in realtà, davvero indispensabili.