Viaggiare nello spazio grazie a Google Maps

Forse in futuro viaggeremo nello spazio come oggi si prende un treno tra Milano e Roma. Ma non è detto che le attuali generazioni ci arriveranno. Ma per chi volesse dare una sbirciata a cosa c'è là fuori arriva in soccorso Google. In occasione del ventennale della missione Cassini verso Saturno, il colosso di Mountan View ha aperto una sezione "Space" sul suo portale Maps. E' così possibile visitare lune e pianeti del nostro sistema solare.