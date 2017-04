Verdure su Marte e robot a caccia di asteroidi: ecco il futuro della Nasa

Dai sistemi di propulsione per i viaggi interstellari alle tecniche di biologia sintetica per coltivare verdure su Marte, fino a robot capaci di catturare gli asteroidi. Sembrano fantascienza i nuovi 22 progetti con i quali la Nasa getta le basi per il futuro. Sono raccolti come Innovative Advanced Concepts della Nasa (Niac) , finanziati con oltre 600.000 dollari , e tutti hanno in comune il carattere fortemente innovativo, che promette di rivoluzionare l'esplorazione spaziale.

Si guarda ad esempio a strumenti capaci di creare una sorta di forza di gravità artificiale, il cui effetto è simile a quello immaginato per le basi spaziali protagoniste di tanti film di fantascienza. Tra le proposte in gara c'è anche una sonda per studiare l'energia oscura, ossia l'energia dalla natura ancora sconosciuta che occupa il 70% dell'universo e considerata il motore che lo fa espandere.



Le proposte sono state selezionate in due gruppi: uno di fase 1, destinato a superare un esame per accedere alla fase successiva, più un piccolo gruppo di proposte che hanno già superato il primo passaggio e che si trovano nella fase 2. "Stiamo considerando come ognuna di queste ricerche proposte potrebbe estendere la nostra capacità di esplorare l'universo", ha osservato il responsabile del Niac, Jason Derleth.



Tra i progetti di fase 2 ce ne sono alcuni che guardano già allo sfruttamento minerario di asteroidi, lune e pianeti per mezzo di sonde che permettono di conoscere i minerali che potrebbero essere estratti, al servizio delle future industrie spaziali. Ci sono anche rover progettati per muoversi su terreni decisamente difficili e ancora sonde per esplorare il cuore di Venere.