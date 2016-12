Vaticano, intesa con HD Forum Italia sulle nuove tecnologie audiovisive

L'intesa si concretizzerà nella promozione congiunta della conferenza annuale di HDFI prevista il 6-7 ottobre presso il Media Center del Vaticano "San Pio X", in un evento intitolato "Passaggi: comunicazione e tecnologie oltre le frontiere". Questa manifestazione richiamerà esponenti autorevoli della comunità tecnologica mondiale nell'ambito di un dibattito centrato sui modelli di produzione e sulle più recenti soluzioni tecnico-scientifiche in tema di diffusione e ricezione del segnale televisivo.



L'appuntamento celebrerà i dieci anni di HD Forum italia offrendo un percorso denso di spunti a partire dall'esperienza che il Centro Televisivo Vaticano ha maturato sul campo e dal contributo della Society of Motion Picture and Television Engineers, che animerà un workshop specialistico sugli standard emergenti (HDR, WCG E HFR) alla base dei crescenti progressi sul fronte della TV Ultra HD.



E' stato presentato il reportage "Behind the scenes" che mostra il dietro le quinte in qualità HDR della cerimonia di apertura della Porta Santa in Vaticano l'8 dicembre scorso, con l'aggiunta di immagini girate in diverse tecnologie, tra cui quelle mai mostrate prima sul rito della Recognitio (in SDR) o le memorabili sequenze sul giubileo 2000 che ritraggono San Giovanni Paolo II.



"Nell'ambito del nuovo assetto dei media vaticani la convergenza tecnologica acquista un valore strategico. Questo sia sul fronte interno, alla luce del processo di unificazione di Radio Vaticana e Centro Televisivo Vaticano, sia sul fronte esterno dove invece assume un concetto di partenariato che abbiamo stretto con un soggetto di comprovato valore come HD Forum Italia", spiega monsignor Dario Edoardo Viganò. Ha parlato anche Benito Manlio Mari, presidente di HDFI, che si è detto onorato di sostenere la Segreteria per la Comunicazione nella missione di riformare il sistema dei media della Santa Sede.