Vacanze nello spazio formato poster, la Nasa illustra i viaggi cosmici del futuro

Un giro in mongolfiera su Giove, un viaggio sulle modernissime città di Marte oppure un soggiorno tra le nubi di Venere. Sono alcuni dei soggetti dei nuovi poster realizzati dalla Nasa per illustrare il calendario 2016 del Jet Propulsion Laboratory , laboratorio dell'agenzia statunitense dedicato allo studio di sonde spaziali senza pilota. Le opere, disegnate in stile retro, reclamizzano una serie di tour spaziali tra pianeti e satelliti del Sistema Solare che (chissà) tra qualche decina o centinaia di anni potrebbero diventare realtà.

Da agenzia spaziale ad agenzia viaggi - Il titolo scelto per questa serie di poster non poteva essere più emblematico: Visions of the future ("Visioni del futuro"). Il bozzetto dedicato alla "vacanza unica nella vita", ad esempio, promuove un grand tour spaziale alla volta di Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Il riferimento è all'estrema rarità del fenomeno dell'allineamento dei quattro pianeti, che avviene in media una volta ogni 175 anni. La Nasa ha calcolato che per organizzare una missione spaziale sul "vicino" Marte, occorrerebbero circa 19 miliardi di dollari.



Viaggi dell'altro mondo - Per i turisti più temerari, l'agenzia mette a disposizione anche destinazioni extrasolari, verso esopianeti e stelle. Tra queste c'è anche Kepler-186 f, un corpo celeste orbitante intorno alla stella nana rossa Kepler-186, distante circa 500 anni luce dalla Terra.