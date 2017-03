Usa, Facebook introduce il bollino rosso contro le "fake news"

Il sistema - uno dei vari modi con cui il social da quasi due miliardi di utenti punta a contrastare le bufale in Rete - era stato annunciato a dicembre. Si tratta di un'etichetta con la dicitura "contestata" che accompagna le notizie che organizzazioni partner di Facebook (previa segnalazione di utenti o di software) hanno sottoposto a "fact checking" e ritenuto falsa o fuorviante.



Tra i primi contenuti segnalati con la moderna lettera scarlatta c'è una notizia sul presidente Donald Trump il cui smartphone Android avrebbe favorito fughe di notizie dalla Casa Bianca. La notizia in questione, riporta il sito Recode, è pubblicata da The Seattle Tribune, che non è una testata giornalistica ma un sito che tra l'altro si autodefinisce anche di satira online. Tale contenuto è stato "contestato" da Snopes.com e PolitiFact, due delle organizzazioni che collaborano col social per il fact checking delle news online. Il Seattle Tribune, specifica Snopes, èfrutto della Associated Media Coverage, una vera e propria "fabbrica" riconosciuta di notizie false.



In Italia su Facebook le notizie false si possono già segnalare, ma il "bollino rosso" non è ancora implementato. Questo sistema, che per ora comincia a essere testato negli Stati Uniti, è solo una delle armi annunciate da Facebook per contrastare la diffusione di contenuti falsi e fuorvianti dopo le polemiche scoppiate durante la campagna presidenziale americana.



Nel suo post "manifesto", il fondatore del social Mark Zuckerberg ha assicurato che farà di tutto per arginare le notizie false, elogiando l'importanza dell'accuratezza dell'informazione. Per questo scopo ha di recente modificato l'algoritmo che decide cosa si visualizza nella sezione degli argomenti di tendenza (negli Usa) dando più rilievo alle scelte delle testate giornalistiche, e pensa di impiegare in futuro anche l'intelligenza artificiale. La presidente della Camera, Laura Boldrini, sta incalzando parecchio il social su questo fronte e ha chiesto alla compagnia anche di aprire un ufficio operativo in Italia.