Usa: allarme ransomware, virus che prendono in ostaggio i pc

Crescita esponenziale negli Stati Uniti delle vittime di "ransomware", i virus che prendono in ostaggio i dispositivi e poi chiedono un riscatto. Si calcola siano stati pagati oltre 24 milioni di dollari per un totale di 2.500 casi. Lo riporta la "Business Insider" che spiega come la minaccia, secondo l'allarme del Dipartimento di Giustizia e Sicurezza Usa, sia rivolta non solo a semplici utenti ma anche pubbliche amministrazioni, polizia e ospedali.