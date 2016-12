Un selfie per i pagamenti online: ecco la nuova frontiera di MasterCard

Per fare acquisti on line basterà metterci la faccia. MasterCard sta sperimentando un nuovo sistema di pagamento che sostituirà l'utilizzo delle password con un semplice selfie. "Le nuove generazioni sono abituate a scattare foto, lo troveranno divertente", dice Ajay Bhalla, che si occupa dello sviluppo tecnologico della compagnia. Non sarà solo una novità divertente, ma anche più sicura. Le password infatti possono essere dimenticate, rubate o intercettate. Il selfie invece si trasformerà in un algoritmo che verrà inviato via internet a MasterCard. Basterà scaricare un'App che ti consentirà di autorizzare il pagamento tramite il riconoscimento facciale. Il nuovo sistema di sicurezza verrà sperimentato su un campione di 500 clienti, ma l'azienda spera in futuro di poterla applicare a tutto il proprio circuito di pagamenti.