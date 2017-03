Un robot su Twitter brucia letteralmente ogni tweet di Donald Trump

I tweet del nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono stati uno dei canali di comunicazione più attivi della sua campagna politica. Ogni giorno il leader americano pubblica dichiarazioni e aggiornamenti, interagendo anche con altri politici e personalità internazionali. In risposta a molti di questi tweet gli utenti si scatenano, ed ecco che nasce @burnedyourtweet, un nuovo account Twitter che risponde ad ogni tweet del presidente Trump con un breve video nel quale un robot stampa e taglia il tweet, lo afferra con un braccio meccanico per dargli fuoco e buttarlo in un posacenere.