25 febbraio 2015 Un magico viaggio tra nuvole e stelle con l'ultimo prototipo di Oculus Rift Attraversare astri luminosi, spiccare il volo nel cielo stellato, toccare le nuvole... senza mai alzarsi dalla poltrona Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:09 - Un paio di occhiali, simile a una maschera da sci, è tutto ciò che serve per avvicinarsi agli astri luminosi, attraversare il cielo stellato, sfiorare le nuvole o entrare in un magico castello incantato. Merito di Oculus Rift, il visore per la realtà virtuale progettato per il gaming da Palmer Luckey. Un viaggio interattivo che attraversa l'Italia con il Mall Tour Pan di Stelle. Il primo appuntamento è in programma a Casamassima (Bari) il 28 febbraio.

Il tour proseguirà poi con le tappe di Aurno (Caserta) il 7 e l'8 marzo; Palermo (Forum), il 14 e 15 marzo; Roma (Centro commerciale Roma Est), 21 e 22 marzo; e Campi Bisenzio (Firenze) il 28 e 29 marzo.



Dopo aver indossato sul viso Oculus Rift, sensore ottico protagonista durante l’ultima edizione del Consumer Electronic Show di Las Vegas, i visitatori si ritroveranno in una riproduzione simulata dell’ambiente che li circondava in precedenza. Successivamente, guidati dalla voce della Magica Stella, protagonista dello storytelling del brand, i "sognatori" spiccheranno il volo tra nuvole, fuochi d’artificio e astri luminosi.



Intanto prosegue l'evoluzione tecnologica del visore per la realtà virtuale. L'ultimo prototipo di Oculus Rift è dotato di uno schermo OLED da 5 pollici con risoluzione di 960x1080 pixel per occhio e un angolo di visuale di 100 gradi. Nella sua più recente versione è dotato anche di una piccola fotocamera di posizionamento, progettata per rendere più preciso e naturale il sistema di rilevamento dei movimenti della testa.