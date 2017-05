26 aprile 2017 14:14 Un cristallo di diamante e la spada laser di Star Wars diventa realtà Eʼ la teoria di un gruppo di scienziati australiani della Macquarie University, elaborata in uno studio finanziato anche dallo Us Air Force Research Laboratory. Ma la nuova tecnologia avrà impieghi pacifici?

Altro che fantascienza: basta un cristallo di diamante purissimo e la spada laser di Star Wars può diventare realtà. In futuro, sì, ma non in un tempo troppo lontano. A sostenerlo è un gruppo di scienziati australiani della Macquarie University che ha pubblicato uno studio, finanziato tra gli altri anche dallo Us Air Force Research Laboratory, sulla rivista Laser and Photonics Reviews. Nella ricerca viene dimostrato come utilizzando un cristallo di diamante si possa trasferire la potenza di diverse sorgenti laser in un unico fascio "superlaser". Con che impieghi, però?

Al momento si tratta di una ipotesi puramente teorica, ma la spada superlaser, direttamente ispirata a Star Wars, potrebbe trovare impiego sia nel campo della difesa militare (per esempio contro droni e missili) che in quello dello spazio, magari per "polverizzare" i detriti in orbita.