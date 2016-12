Uber festeggia un mld di corse e lancia la funzione per servizi "su misura"

Si potrà ad esempio scegliere se ricevere sullo smartphone una playlist musicale o un aggiornamento news della lunghezza (stimata) del viaggio, informazioni sulla destinazione - tipo recensioni dei locali della zona, o le offerte speciali di un negozio - o ancora accendere il riscaldamento da remoto se si sta tornando a casa.



Già a marzo 2015, Uber aveva aveva consentito agli sviluppatori delle diverse app di inserire nei loro "prodotti" un tasto speciale per prenotare una corsa (l'ha fatto ad esempio Facebook, che lo sta sperimentando su Messenger negli Stati Uniti).



Nonostante le grane giudiziarie, soprattutto in Europa, dovute principalmente alla concorrenza con la lobby dei tassisti, Uber è la startup più ricca del pianeta. Fattura 2 miliardi di dollari l'anno, ma è valutata 62 miliardi. Nel 2016 buona parte delle risorse saranno reinvestite per sostenere lo sviluppo tecnologico dell'app e dei nuovi servizi, ma la società punta anche a espandersi in Asia e in Europa.



In Italia le berline nere di Uber sono arrivate per ora a Milano, Roma e Firenze. Fra gli obiettivi del prossimo anno ci sono altre città come Torino e Napoli e forse lo sbarco di Uber Pool, una sorta di taxi condiviso che permetterebbe ai passeggeri di dividersi il prezzo del viaggio: naturalmente, mercato permettendo.